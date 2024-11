Werk von Sextäter: Wien lässt sich mit Lösung Zeit

Genau vor einem Jahr wurde Helmut K. verurteilt. Serienweise gaukelte er Frauen – am liebsten, wenn sie neu und allein in der Stadt waren – vor, er wolle künstlerische Fotos mit ihnen machen, um sie dann zu missbrauchen. Und noch immer prangt sein von der Stadt beauftragtes Wandgemälde an der Ecke Hofmühlgasse und Magdalenenstraße in Mariahilf, just an einem MA-11-Familienzentrum.