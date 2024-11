Das Gipfeltreffen der steirischen Kapitäne

„Im Nachhinein eine unglaublich gute Schule. Ich musste mich schon in jungen Jahren im Erwachsenenfußball beweisen“, sagt Fischer und gibt jungen Spielern Mut: „Jürgen und ich sind gute Beispiele dafür, dass, wenn ein Spieler einmal in der Regionalliga spielt, sein Weg zum Profi trotzdem noch möglich ist. Man muss nur immer an sich glauben und muss stets hart an sich arbeiten“, meint der Austria-Kapitän, der ergänzt: „Ich bin von diesem Umweg überzeugt. Ich habe dabei so viel gelernt, was mich heute besser macht.“ Auch in der Rolle als Kapitän.