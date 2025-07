Steht der Basketball-Meister jetzt schon fest?

Der mittlerweile 35-Jährige, geboren in Brooklyn (US), ist einer der Großen seiner Zunft. Nach der Collegezeit an der University of Virginia startete er seine Profikarriere bei Maccabi Tel Aviv, holte mit den Israelis 2014 den Euroleague-Titel. Danach führte ihn sein Weg nach Spanien, wo er in der ACB für Estudiantes Madrid auflief und mit 20,1 Punkten pro Spiel zu den Topscorern der Liga zählte. Auch in der Türkei, China, Israel, Saudi Arabien schlug der Scorer ein. Wie auch bei seinem Debüt 2018 für Österreichs A-Team (Landesberg hat einen österreichischen Großvater), als er gegen England 49 (!) Punkte erzielte. Eine Marke, an die bis heute kein einziger Teamspieler herankam.