Tauchunglück: Das zeigt die Computeraufzeichnung

Der Tod eines Golfball-Tauchers am Sonntag in Feldkirchen an der Donau war vermutlich die Folge eines medizinischen Notfalls – Genaueres wird man nie wissen. Nach dem Tod eines Familienvaters bei einem Tauchgang im Traunsee ermittelte die Staatsanwaltschaft – und da brachte der Tauchcomputer wichtige Erkenntnisse.