„ÖVP und FPÖ bleiben Wahlversprechen schuldig“

Der schwarz-blaue Regierungspakt brauche deshalb eine verantwortungsbewusste Kontrolle von Seiten der Opposition, meint Einwallner. Es sei ja schön und gut, dass man sich im Regierungsprogramm dazu verpflichte, keine spekulativen Geschäfte mit öffentlichen Geldern zu tätigen, aber die Skandale der Vergangenheit seien immer noch in den Köpfen der Vorarlberger. „Sei es der Wirtschaftsbund, der Bauskandal rund um Siemens oder die Kreditvergabe der Hypo an die Signa – all diese Angelegenheiten haben das Vertrauen der Menschen in die Politik nachhaltig geschädigt. Es braucht eine starke Kontrolle im Land, damit sich solche Vorkommnisse nicht noch einmal wiederholen“, betont Reinhold Einwallner.