Verfügbarkeitsheuristik: Wenn Präsenz verzerrt

Das sind nur einige wenige Beispiele dafür, wann die Verfügbarkeitsheuristik zuschlägt. Bei dieser Art der kognitiven Verzerrung beurteilen wir nämlich die Wahrscheinlichkeit oder die Häufigkeit von Vorkommnissen aufgrund der Verfügbarkeit von Informationen, anstatt eine umfassende Analyse der Situation anhand von Daten, wie etwa Statistiken, vorzunehmen. Anders gesagt: Je leichter wir an Informationen über etwas gelangen und je häufiger uns diese unterkommen, desto wahrscheinlicher erscheint es uns, dass es passiert. Unser Gehirn nimmt hier also eine mentale Abkürzung, was evolutionsbiologisch durchaus sinnvoll erscheint; gerade in gefährlichen Situationen kann schnelles Entscheiden vonnöten sein. Doch in unserem Alltag sind wir in den meisten Fällen besser beraten, uns eine Meinung mithilfe aller vorliegender Fakten zu bilden, anstatt blind dem zu vertrauen, was uns als Erstes in den Sinn kommt.