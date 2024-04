Anekdotische Evidenz: „Hörensagen“ als Argument

Der Trugschluss vom Einzelfall auf den Allgemeinfall

Gerade in Alltagsgesprächen ist uns das wahrscheinlich schon allen das eine oder andere Mal untergekommen: Man verstrickt sich beispielsweise mit der Nachbarin in ein Gespräch über das Thema Rauchen und bekommt folgende Aussage zu hören: „Rauchen kann doch gar nicht so schädlich sein, wie immer behauptet wird. Mein Uropa hat täglich eine Schachtel Zigaretten geraucht und ist trotzdem über neunzig Jahre alt geworden!“ Dem aufmerksamen und logisch denkenden Gegenüber wird bei so einer Aussage auffallen, dass diese Schlussfolgerung ziemlicher Unsinn ist. Ganz ohne der Nachbarin absprechen zu wollen, dass ihr Verwandter trotz seines Zigarettenkonsums ein stolzes Alter erreicht hat, ist es trotzdem nicht haltbar, dass man nun wegen dieser familiären Erfahrung zum Thema Rauchen sämtliche wissenschaftliche Beweise für die Schädlichkeit davon komplett in den Wind schießt. Doch während solche argumentativen Fehlschlüsse bei Stammtischgesprächen oder in Werbespots noch weniger Einfluss haben mögen, sind sie vor allem dann problematisch, wenn sie in der Politik dazu verwendet werden, stichhaltige Argumente der Gegenseite vermeintlich zu widerlegen.