Welser lief mit Machete in der Hand Auto hinterher

Es gibt offenbar nichts, das es nicht gibt: Am Samstag um halb 1 Uhr früh kontrollierte eine Welser Polizeistreife in der Messestadt einen 18-jährigen Pkw-Lenker. Da tauchte hinter dem Auto plötzlich ein Mann mit einer Machete auf. Der Herr war laut Polizei dem fahrenden Auto mit der Machete in der Hand nachgelaufen.