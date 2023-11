Hightech-Winzling hält Herzen am Leben

Rund 600 Herzschrittmacher-Operationen werden pro Jahr in den Häusern des Wiener Gesundheitsverbundes durchgeführt - meist Routine. Mit 280 Eingriffen liegt die Klinik Floridsdorf nur minimal hinter dem wesentlich größeren AKH. Doch die kleine Schwester aus dem 21. Bezirk gibt bei neuen Operationsmethoden in diesem Bereich den Takt vor. Konkret geht es um die Abteilung der Herz- und Gefäßchirurgie in der Klinik Floridsdorf. Hier hat Chirurg Dr. Thomas Aschacher österreichweit als einer der Ersten einen neuartigen Herzschrittmacher eingesetzt. Aschacher: „Im neuen Herzschrittmacher stecken sämtliche Funktionen in einer kleinen Kapsel. Dank seiner geringen Größe und einem speziellen Schraubmechanismus kann er präziser positioniert werden. Die Blutgefäße und das Herz mit seinen Herzklappen werden nicht dauerhaft durch eine Elektrode belastet.“ Abteilungsleiter Dr. Martin Grabenwöger: „Wir sind sehr stolz, dass die Klinik Floridsdorf zu den ersten in Österreich gehört, in der diese neueste Generation standardmäßig implantiert wird.“