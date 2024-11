Russischer Gas-Lieferstopp: Erste Entwarnung

Nach dem Gaslieferstopp an die OMV aus Russland müssen die österreichischen Konsumenten in der anstehenden Heizsaison nicht mit spürbaren Preissteigerungen rechnen. „Eine solche Situation ist an den Märkten bereits erwartet worden. Außerdem haben die Lieferanten ihre Preise für diesen Winter weitgehend abgesichert“, so E-Control-Ökonom Johannes Mayer.