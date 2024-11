Sabitzer droht ÖFB-Spitze: „Wir sind unangenehm!“

Mit einem weiteren Erfolg auf dem grünen Rasen könnten Sabitzer und Co. ihren Ansinnen und denen von Teamchef Ralf Rangnick in der Öffentlichkeit weiteres Gewicht verleihen. Mit einem Sieg in Wien gegen Slowenien wäre der Wiederaufstieg in die höchste Klasse der Nations League sicher. Bei einer Niederlage droht allerdings die Abstiegsrelegation in Liga C. „Druck ist im Fußball immer irgendwo vorhanden“, meinte Sabitzer. „Wir sind ganz klar bei uns, wissen was wir können.“