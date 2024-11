WM-Entscheidung fällt im letzten Rennen

Alle Trümpfe in der Hand

Der vor seinem ersten WM-Titel stehende Spanier hat vor dem Grand Prix von Katalonien am Sonntag (Start um 14 Uhr, live im krone.at-Ticker) noch alle Trümpfe in der Hand. Bagnaia benötigt auch am Sonntag einen Sieg, um die Wende noch schaffen zu können. 25 Punkte werden dafür vergeben. Dem im kommenden Jahr für Aprilia startenden Martin würde selbst bei einem Sieg seines Kontrahenten schon ein neunter Rang reichen.