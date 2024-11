Rückzug von Foda und Co.: Was macht nun die UEFA?

UEFA unter Zeitdruck

Am Montag empfängt der Kosovo im letzten Gruppenspiel Litauen, Rumänien trifft auf den Gruppen-Dritten Zypern (6). Schon am Freitag werden die Play-offs ausgelost, an denen auch die Gruppenzweiten der Liga C beteiligt sind. Bis dahin muss die UEFA entschieden haben.