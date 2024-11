Schwimmende Nacktschnecke in Tiefsee entdeckt

Weil das Weichtier (Mollusk) in Tiefen zwischen 1000 und 4000 Metern lebt, in einer Zone, die als Bathypelagial (griechisch bathýs = tief) bezeichnet wird, wurde es Bathydevius caudactylus getauft. Auffällig an der Nacktschnecke, die bis zu 15 Zentimeter groß wird, sind die große gallertartig Haube sowie der flache, paddelartig Schwanz, der neun bis 16 fingerartige Fortsätze hat.