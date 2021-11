15 Mio. Jahre alte „neue“ Schneckenart entdeckt

Die Stadt Wien ist nun auch im Namen einer neu entdeckten Schneckenart verewigt. Gefunden wurde dieser auf „Mitrella viennensis“ getaufte einstige Meeresbewohner in vor rund 150 Jahren angelegten Sammlungen im Naturhistorischen Museum (NHM) Wien. Die Täubchenschnecke bewohnte vor rund 15 Millionen Jahren Seegraswiesen im heutigen Gebiet Wiens und Badens, heißt es am Dienstag in einer Aussendung des Museums.