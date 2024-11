ÖFB-Team: Die Odyssee endete erst um 6.15 Uhr

... obwohl der ÖFB-Tross so schnell wie möglich zum Flughafen wollte. Wo sich der Abflug eine Stunde verzögerte, der gecharterte Airbus A330 noch enteist werden musste. Da ging wertvolle Regenerationszeit verloren. Auch wenn Konrad Laimer und Co., alle mit speziellen Masken ausgestattet, versuchten, da bereits Schlaf zu finden. 20 bequeme, umlegbare „Komfort-Sitze“ standen bereit. Aber auch der Rest – etwa das Trainerteam um Rangnick und die Funktionäre – hatten in der „Holzklasse“ genügend Platz. Der spanische „Vogel“ war ja nicht voll ausgelastet.