Vor ÖFB-Match: „War ein echter Schlag ins Gesicht“

Sloweniens Fußball-Nationalteam hat mit der 1:4-Heimpleite in der Nations League gegen Norwegen einen satten Tiefschlag erhalten. Die Mannschaft von Trainer Matjaz Kek, die am Sonntag (18.00 Uhr) im Gruppen-Finale in Wien beim ÖFB-Team gastiert, verspielte damit die Chance auf den Sieg in Pool B3. Kek sprach am späten Donnerstagabend von einem verdienten Sieg der Norweger und einem „Schlag ins Gesicht für uns alle“.