ÖFB: Gruppensieg? Absturz? Noch ist alles möglich!

Österreichs Nationalteam geht in der Nations League als Tabellenführer der Gruppe 3/Liga B in den abschließenden Spieltag. Das ÖFB-Team kann mit einem Sieg am Sonntag (18 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) in Wien gegen Slowenien aus eigener Kraft den Gruppensieg und damit die Rückkehr in die A-Liga schaffen.