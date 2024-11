Raimann fällt gegen Jets mit Knieblessur aus

Österreichs NFL-Export Bernhard Raimann fällt im elften Saisonspiel der Indianapolis Colts am Sonntag bei den New York Jets aus. Das gaben die Colts am Freitag bekannt. Der 27-jährige Wiener hatte sich am vergangenen Spieltag gegen die Buffalo Bills eine Knieverletzung zugezogen und konnte diese Woche nicht trainieren.