Wiener Mietzuckerln für Wohnungstausch im Alter

Förderungen auch für altersgerechte Umbauten

Doch auch jeder, der über 60 Jahre alt ist und seinen Hauptwohnsitz in Wien – von der Eigentums- über die Mietwohnung bis zum Kleingartenhaus – altersgerecht umbauen will, bekommt dafür Unterstützung der Stadt, wenn die eigenen Finanzen nicht reichen. Was nur wenige wissen: De facto alle Bau- und Installationsarbeiten, die mehr Barrierefreiheit in die eigenen vier Wände bringen, werden in Wien zu 35 Prozent beziehungsweise maximal mit 4200 Euro gefördert.