Wiener SPÖ präsentiert „Generationenpaket“

Taucher genderte sogar Frauenkirchen

Für das eine oder andere Schmunzeln sorgte Klubchef Josef Taucher in seiner Rede - er genderte sogar den Veranstaltungsort: „Danke, dass Frauenkirchen immer so ein guter Gastgeber und Gastgeberin ist.“ Was war da los? Hat ihn das Frau in Frauenkirchen verwirrt? Darauf angesprochen nahm Taucher seinen Versprecher mit Humor: „Das nächste Mal machen wir die Klausur einfach in Männerkirchen.“