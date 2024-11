Schwein „Günther“ auf der Flucht „festgenommen“

Selfie mit Ausreißer

Zum Glück kannten die Beamten das Schwein schon von ihrer Streifentätigkeit – nicht, weil „Günther“ so oft abhaut, sondern weil man sich ein kleines Schwein, das immer in seinem Gehege im Streifengebiet lebt, besser merkt, als irgendeine Katze. Daher haben die Polizisten auch nicht lange den Dienstweg beschritten, sondern „Günther“ eingefangen, kurzzeitig „festgenommen“ und in sein Gehege zurückgebracht – vorher gab´s aber noch ein Selfie (siehe oben).