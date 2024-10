Tierfreunde konnten Minischwein einfangen

In der vergangenen Woche waren im Bezirk Güssing mehrfach Minischweine gesehen worden. Es handelt sich dabei um kleinwüchsige Hausschweine. Am Samstag wurden, wie berichtet, zwei Tiere beobachtet, wie sie neben der Bundesstraße B 57 in Rauchwart herumliefen – vermutlich eine Mutter und ihr Junges. Zum Glück gab es keine Unfälle mit vorbeifahrenden Autos.