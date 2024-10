„Plötzlich waren die beiden Minischweine da“

Am Samstag wurden zwei Minischweine in Rauchwart gesichtet. „Plötzlich waren sie da und sind nahe der Bundesstraße entlang gelaufen“, schildert Anrainerin Carina Wunderler. Gemeinsam mit Landwirt René Graf versuchte sie umgehend die Tiere einzufangen. „Vermutlich handelt es sich um die Mutter und ihr Junges“, meint der örtliche Jagdleiter Johann Pammer, der auch mithilft. Doch das Einfangen ist nicht so einfach: „Wir wollen die Tiere nicht verletzen“, wird betont. Einen Teilerfolg gibt es bereits: Das jüngere Minischwein konnte eingefangen werden. In einer Hundebox wird es nun versorgt.