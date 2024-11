Jorge Martin „nervös“, Bagnaia hofft auf Wunder

Hinter vier Ducati-Piloten geht es in der Gesamtwertung für zwei KTM-Piloten in Barcelona noch darum, wer „best of the rest“ wird. Auf Platz fünf liegt MotoGP-Rookie Pedro Acosta drei Zähler vor dem Südafrikaner Brad Binder, die im kommenden Jahr das Werksduo beim Team aus Mattighofen bilden. Der Spanier Acosta – der heuer fünf GP-Podestplätze (zweimal Zweiter, dreimal Dritter) und vier weitere in den Sprints herausgefahren hat während Binder nur beim Saisonstart in Katar (jeweils Zweiter in Sprint und Rennen) reüssierte – kann schon jetzt auf eine starke Premieren-Saison in der Königsklasse des Motorradsports zurückblicken.