Benko wohnt zwar in Villa, doch Mama muss zahlen

Mietvertrag mit Mama Benko

Die Betriebsgesellschaft schloss im September mit Benkos Mutter rückwirkend einen Mietvertrag über die Benko-Villa. Der monatliche Nettohauptzins wurde auf 238.500 Euro fixiert. Inkludiert ist darin auch die Miete für das bewegliche Inventar in Höhe von 57.000 Euro. Zwar schließt der Mietvertrag eine Untervermietung oder Überlassung der Villa aus, die Weitergabe an Begünstigte der Laura Privatstiftung oder deren nahen Angehörigen ist jedoch erlaubt, berichtete der „Standard“ am Donnerstag.