Schlaganfall! Sorgen um ehemaligen Pöltl-Coach

Popovich trainiert die Spurs bereits seit 1996 und ist damit der Rekordhalter in der NBA für die längste Amtszeit bei nur einem Verein. Er führte das Team, bei dem er auch Österreichs NBA-Pionier Jakob Pöltl trainierte, in dieser Zeit zu insgesamt fünf NBA-Titeln. Für seine Erfolge wurde er 2023 in die Hall of Fame aufgenommen.