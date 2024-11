ÖFB-Goalie Schlager: „Bei uns gibt es keinen Neid“

„Ich finde es super! Das ist ein richtig feiner Zug und nicht selbstverständlich“, freut sich Torhüter Alexander Schlager. Der am Donnerstag bei Kasachstan im vorletzten Spiel der Nations League zwischen Österreichs Pfosten stehen wird, von Teamchef Ralf Rangnick erneut die Chance bekommt. Bereits beim letzten 4:0-Sieg in Linz setzte der Deutsche auf den Blondschopf, der zu dieser Zeit bei Salzburg nur Reservist war. Patrick Pentz wird am Sonntag in Wien gegen Slowenien wieder auflaufen. „Der Teamchef sowie Tormann-Trainer Michael Gspurning kommunizieren ihre Pläne und Vorstellungen sehr klar. Für alle Beteiligten ist das ein großer Vorteil.“