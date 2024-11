Trotz Umsatzplus: Sparen bei FACC Gebot der Stunde

Gewinn nach Steuern bei 5,2 Millionen Euro

Doch: Die stark gestiegenen Standortkosten in Europa und besonders in Österreich drücken das Ergebnis der Innviertler. So konnte der Flugzeugzulieferer zwar sein Ergebnis nach Steuern in die schwarzen Zahlen bringen, erzielte aber in neun Monaten gerade einmal 5,2 Millionen Euro Gewinn.