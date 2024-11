Resolution gegen Sparen im Bildungsbereich

Schulen brauchen keine Einsparungen

Die Fraktionsmitglieder der Arbeiterkammer machten bei der gestrigen Vollversammlung keinen Hehl aus ihrer Ablehnung gegen diese Pläne. „Alles, was wir in den Bildungsbereich investieren, kommt uns auch zugute“, betonte AK-Präsident Bernhard Heinzle (FCG). Eine Resolution, die von der FSG eingebracht wurde, wurde mehrheitlich verabschiedet. Darin wird die Landesregierung aufgefordert, die geplanten Einsparungen zu verwerfen. Die Verantwortlichen der AK warnen zudem davor, dass der Abbau von Assistenzkräften das Lehrpersonal zusätzlich belaste und langfristig die Qualität der Bildung für Vorarlbergs Schüler gefährde. „Schulen brauchen keine Einsparungen, sondern ein nachhaltiges Plus an Ressourcen, um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden“, heißt es in der Resolution.