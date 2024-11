Gutscheinbuch fördert die heimische Gastronomie

In herausfordernden Zeiten für die Gastronomie geht es um mehr als Genuss. Die Haubenköche Toni Mörwald, Marcus Duchardt und Thomas Reinisch haben gemeinsam mit Gastro-Experten am Dienstag mit „Moments of Taste“ im Viva la Mamma in der Wiener City ein Gutscheinbuch präsentiert, mit dem das Beste der österreichischen Gastronomie erlebbar wird.