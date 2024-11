Theaterstück: Pornofilme und Sexdolls im Eisenhand

Und bei der Geschichte der Örtlichkeit setzt auch das Theaterstück „Sex in Linz“ an: „Wir beginnen in den 1970er-Jahren, als auch in Linz die sogenannte ‘Sexwelle‘ ins Rollen kam. Wir enden im Heute mit den zahlreichen Laufhäusern und den sogenannten ‘Puppenzimmern‘ voller Sexdolls“, gibt Autor und Regisseur Johannes Neuhauser ersten Einblick in sein neues Stück.