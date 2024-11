Lineker hört als Moderator von Kultsendung auf!

Lineker sorgte mit Äußerungen in sozialen Medien für Kontroversen

Lineker gilt als einer der beliebtesten TV-Stars in Großbritannien. Der BBC-Topverdiener sorgte mit politischen Äußerungen in sozialen Medien aber auch für Kontroversen. So hatte er im März 2023 die Flüchtlingspolitik der damaligen konservativen britischen Regierung kritisiert und die Rhetorik von Innenministerin Suella Braverman mit der Sprache im Deutschland der 1930er-Jahre verglichen.