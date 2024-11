Streit um den Personalstand bei der Polizei

Innenministerium kontert Kritik

Das Innenministerium reagierte bereits vor der Pressekonferenz mittels Aussendung. Darin wurde betont, dass „das Burgenland heute und auf viele Jahre hinaus personaltechnisch topfit ist und die Personalstände erfreulicher Weise überdurchschnittlich gut sind“. Ein bundesweit erfolgreiches Recruiting spüle viele Interessierte in die Polizeischule in Eisenstadt und füllt die Klassenzimmer. So würden Pensionsabgänge bereits im Vorfeld erfolgreich ausgeglichen. Die Exekutive im Burgenland werde zudem durch die Grenzeinheit Fox entlastet, bei der 50 Polizisten zugeteilt seien.