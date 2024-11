Teamspieler (22) kommt bei Unfall-Drama ums Leben

Vor über einem Monat war Angulo in einen schweren Unfall verwickelt gewesen, bei dem noch am selben Tag zwei Insassen – darunter der Fußballer Roberto Cabezas - ums Leben kamen. Der Mittelfeldspieler von LDU Quito wurde indes mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht, wo die Ärzte 35 Tage um das Leben des 22-Jährigen kämpften. Leider vergeblich, Angulo erlag am Montag seinen Verletzungen, wie sein Verein bekannt gab.