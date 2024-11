Wie Skifahrer trotz höherer Preise billiger wedeln

Skifahren war und ist ein teures Vergnügen. Auch heuer müssen Wintersportfans wieder tiefer in die Taschen greifen. Im Durchschnitt zogen die Preise um sieben Prozent an, rechnete das deutsche Wintersportportal Schneehoehen.de vor. Am stärksten legten die Kosten für ein Erwachsenen-Tagesticket in Fendels (Kaunertal in Tirol) mit +11,1 Prozent auf 50 Euro (Tageskarte Erwachsener), Nauders (Reschenpass/Tirol) mit +10,5 Prozent auf 63 Euro oder auch in Obertauern (Salzburg) mit +10,2 Prozent auf 65 Euro zu.