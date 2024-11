Nur Wetterwunder kann Saisonstarts noch retten

„Krisenjahre helfen Tourismusbranche“

Es bräuchte also ein kleines Wetterwunder, damit die Saisonstarts auf den Bergen in der Winter-Wunderland-Postkartenidylle halten. Denn auch die Temperaturen werden zumindest für die kommenden neun Tage kaum unter null Grad sinken. Für das letzte November-Wochenende steht in den Langfrist-Prognosen ein Kaltlufteinbruch, aber ob der kommt, darauf wettet noch niemand. Die Touristiker sind aber zuversichtlich. „Nachdem wir heuer im Sommer den Rekord des Vorjahres leicht ausbauen konnten, hoffen wir auch auf den Winter. Die vergangene Saison war die bisher beste in der Geschichte in Oberösterreich“, so Wirtschafts-Landesrat Markus Achleitner. Er glaubt, dass Krisenjahre fürs Freizeit--Geschäft gar nicht so schlecht sind: „Die Leute gönnen sich etwas, wollen einmal abschalten vom Negativen.“