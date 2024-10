Das kostet das Pistenvergnügen diesen Winter

Nun also doch: Nachdem es hieß, die Snow & Fun Card sei Geschichte, gibt es sie auch weiterhin, allerdings in etwas abgespeckter Version: Statt Hinterstoder, Wurzeralm und Hochficht ist ab der Wintersaison 2024/25 der Kasberg in diesem Ticket mit dabei, wie Rupert Schiefer von den Bergbahnen Dachstein Salzkammergut und Fritz Drack vom Skigebiet Kasberg am Donnerstag verkündeten.