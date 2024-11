„Das ist schon die ganze Saison ein Problem“

Pepijn Lijnders (Salzburg-Trainer): „Die Niederlage ist einfach erklärt: Wir haben aus ganz viel Ballbesitz nichts kreiert. Wir waren nicht klar genug. Die fehlende Konstanz in unserem Spiel ist schon die ganze Saison ein Problem. Ich habe gedacht, da wären wir jetzt schon weiter. Das war alles in allem nicht genug heute. Ich bin sehr enttäuscht. Es war für mich heute hart anzuschauen, wenn man sieht, wie all die Fehler einfach wieder passieren. Solche Leistungen kann ich nicht akzeptieren, das habe ich der Mannschaft auch so gesagt.“