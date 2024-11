LIVE: Fritz holt sich Satz eins gegen Medwedew

Alcaraz gegen Zverev

Die Auslosung am Donnerstagnachmittag bescherte Sinner in der Gruppe „Ilie Nastase“ den Russen Daniil Medwedew (Nr. 4), Taylor Fritz (USA-5) und Finals-Debütant Alex de Minaur (AUS-7). Er muss damit gegen den als Nummer 3 gesetzten Spanier Carlos Alcaraz frühestens im Halbfinale spielen. Alcaraz spielt in Gruppe „John Newcombe“ gegen Alexander Zverev (GER-2), Casper Ruud (NOR-6) und Andrej Rublew (RUS-8).