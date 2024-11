Mehr als 200 Einsatzkräft bei Massenkarambolage

Gemeinsam 2024 – unter diesem Motto steht die große Bezirksübung, die am Samstag in Völkermarkt über die Bühne geht. Mit dabei sind mehr als 200 Einsatzkräfte: Rettung, Feuerwehren, Polizei, Bergrettung, Taucher und Co. trainieren gefährliche Einsätze.