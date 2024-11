Pakistan: Bombe explodiert an Bahnhof: 22 Tote

Diese zielte „auf eine Einheit der pakistanischen Armee, die nach einer Ausbildung an der Infanterieschule über den Bahnhof nach Punjab zurückkehrte“, so die BLA in einer Erklärung. „Das Ziel waren Armeeangehörige der Infanterieschule“, sagte auch der Generalinspekteur der Polizei in der Provinz Belutschistan, Mouzzam Jah Ansari. Er gab die Zahl der Getöteten mit 24 an. Viele Verletzte befänden sich in einem kritischen Zustand.