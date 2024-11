„Ich bleibe dem Lentos treu – mit Werkvertrag“

Was ist so teuer geworden?

Die Transporte. Früher sind nur die tollsten Masterpieces mit Kurier gereist, jetzt reist schon fast jedes Werk mit Kurier. Und viele Bilder brauchen eine Klimakiste, früher sind die Werke oft in Kartonverpackungen gekommen. Aber auch die Versicherungssummen sind gestiegen.