Traum von Solar-Anlage endete in Tirol vor Gericht

Ein Sonnenkraftwerk am Dach – Corona und die Energiekrise ließen die Nachfrage nach Fotovoltaik-Paneelen explodieren, gleichzeitig gab es aber Lieferengpässe und zu wenig Installateure. Am Markt herrschte Goldgräberstimmung. Wer Pech hatte, geriet an windige Vertriebsfirmen und der Traum der tollen Solaranlage zerplatzte wie Seifenblasen.