Deutsche Konferenz mit Bayern, Leverkusen und BVB

Bayern München surft auf einer Erfolgswelle Richtung Rekord. Der Tabellenführer der deutschen Fußball-Bundesliga hat sich in dieser Saison als Tormaschine in fremden Stadien erwiesen und in allen fünf Auswärtsspielen zumindest drei Tore erzielt. Treffen Harry Kane und Co. auch am Samstag (15.30 Uhr) in Hamburg beim FC St. Pauli dreimal, wäre das neuer Bundesligarekord.