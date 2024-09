Dickes Pinguin-Baby in Australien verzückt Netz

Küken wird wohl auf Normalgewicht schrumpfen

Noch trägt „Pesto“ das für Königspinguin-Nachwuchs typische fluffige braune Gefieder, das seine kugelrunde Erscheinung unterstreicht. Wenn er es in den kommenden Monaten verliert und in sein schwarz-weißes „Smoking-Outfit“ wechselt, wird er Experten zufolge aber deutlich an Gewicht und Umfang verlieren. „Sobald die Babyfedern ausfallen, wird er wie ein Ballon schrumpfen und schlank und schön sein – und bereit, seine ersten Schritte in den Pool zu wagen“, erläuterte eine Pflegerin.