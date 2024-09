Riesen-Pinguin-Baby „Pesto“ verzückt Katy Perry

Seifenblasen für das „kleine Baby“

Als sie ihm dann gegenüberstand, brach es aus ihr heraus: „He‘s just a little baby“ (Er ist nur ein kleines Baby), singt sie schmachtend in Richtung des schokobraunen Social-Media-Stars, der alle anderen in seiner Kolonie von Königspinguinen deutlich überragt. Eingehüllt in eine dicke Winterjacke hockt Perry bei ihrem kurzen Gastspiel in dem kalten Gehege neben „Pesto“ und bläst sanft Seifenblasen in seine Richtung. „,Pesto‘ liebt Seifenblasen“, erklärte ihr eine Pflegerin.