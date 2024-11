Demir-Absturz: Was für Herzog „problematisch“ ist

„Sonst wird es für ihn in Zukunft sehr, sehr schwer“

„Es ist schwierig. Er ist mit 17 Jahren schon hochgeflogen, mit 18 Jahren war er in Österreich schon quasi der Wunderwuzzi, obwohl er jetzt noch gar nicht so wichtige Dinge für Rapid oder die Nationalmannschaft gemacht hat – kann er ja auch gar nicht mit 17, 18 Jahren“, meint TV-Experte Andreas Herzog bei Sky. „Er muss jetzt zwei Monate hart an sich arbeiten, egal bei welchem Verein. Damit er seine technischen Qualitäten, seine Dribblings gepaart mit einer absolut guten Fitness bringen kann. Sonst wird es für ihn in Zukunft sehr, sehr schwer.“