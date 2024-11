Mittelmeer-Temperatur um mehr als 1 Grad gestiegen

„Die Reihe von Temperaturdaten entlang derselben Meeresstrecke ist für Klimastudien von entscheidender Bedeutung, da sie es ermöglicht, die zeitliche Entwicklung zu bewerten. So kann man ersehen, ob es im Laufe der Zeit zu einer Erwärmung oder Abkühlung in dem überwachten Gebiet gekommen ist“, erklärten die ENEA-Forscher in einer Aussendung.