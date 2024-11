Kind (4) starb an Hustensaft: OGH stützt Mutter

In der Nacht auf den 22. Jänner 2015 geschah in Kritzendorf die unfassbare Tragödie. Die Zwillinge einer dort lebenden Familie waren krank, sie husteten. Cara (Name geändert) hatte es besonders schlimm erwischt. Ihre Mama verabreichte den vierjährigen Mädchen den Hustensaft „Codipertussin“, den ihr die Ärztin zuvor verschrieben hatte. In den Armen ihrer Mutter schlief Cara am Vorabend ein. Doch sie wachte nicht mehr auf. Wie die Obduktion ergeben hat, starb sie an der Einnahme des codeinhaltigen Hustensafts.